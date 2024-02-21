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Такер Карлсон заявил о разрушении США правящей элитой

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Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze заявил, что правящая элита США намеренно разрушает страну.
Такер Карлсон заявил о разрушении США правящей элитой
  • РИА Новости

Видео беседы он опубликовал на своей странице в соцсети X.

По мнению Карлсона, реализуется это, в частности, через открытие границ для нелегальных иммигрантов.

«Я считаю, в данный момент ситуация стремительно ухудшается. Особенно это касается демографического вытеснения. Американских граждан заменяют иностранцами, которых поощряют вступать в вооружённые силы», — указал он.

По его словам, эти мигранты ничего не знают о Соединённых Штатах и могут быть им неверны.

«К чему, по-вашему, это приведёт? Конечно же, армию будут использовать как инструмент политического контроля внутри страны, как 6 января. И для этого гораздо легче использовать иностранцев, чем людей, выросших в этой стране», — добавил журналист.

Ранее Карлсон заявил, что финансовая помощь США Украине ведёт только к отсрочке неизбежного мирного соглашения и смерти украинцев.

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