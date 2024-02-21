Чернышенко: сотрудничество России и ОАЭ успешно развивается в различных сферах
- РИА Новости
Чернышенко поблагодарил министра за визит и выразил уверенность, что делегация из ОАЭ оценит гостеприимство Казани, а также технические и спортивные достижения турнира.
«ОАЭ — стратегический партнёр России в Ближневосточном регионе. Сотрудничество России и Объединённых Арабских Эмиратов развивается по многим направлениям, таким как наука, спорт, образование, туризм», — сказал вице-премьер.
Он добавил, что во время осмотра объектов международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» делегация смогла наблюдать подготовку спортсменов из ОАЭ. Чернышенко выразил уверенность, что ОАЭ достойно выступят на первых соревнованиях в формате фиджитал.
Ахмед Аль-Фаласи, в свою очередь, поблагодарил Россию за гостеприимство и отметил, что Москва дружелюбна, а также является важным партнёром ОАЭ.
В мероприятии также принял участие министр спорта России Олег Матыцин.
Ранее Дмитрий Чернышенко и Олег Матыцин посетили фиджитал-центр в Казани, который находится в Деревне спортсменов Универсиады.