Вандалы осквернили православное кладбище в Казахстане
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«Инцидент с осквернением православных могил представляется абсолютно не характерным для многоконфессионального казахстанского общества... Уверены, что вандалы будут в ближайшее время задержаны правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание», — заявили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.
Ранее стало известно, что вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков, на железнодорожной станции в Волгоградской области.
Разбившего мемориальную доску поместили в психиатрическую больницу.