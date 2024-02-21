RT в Telegram
Подпишись

Вандалы осквернили православное кладбище в Казахстане

Короткая ссылка
Вандалы осквернили православное кладбище в Мангистауской области. Посольство России в Казахстане надеется, что хулиганы будут найдены в ближайшее время и понесут наказание.
Вандалы осквернили православное кладбище в Казахстане
  • Gettyimages.ru

«Инцидент с осквернением православных могил представляется абсолютно не характерным для многоконфессионального казахстанского общества... Уверены, что вандалы будут в ближайшее время задержаны правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание», — заявили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

Ранее стало известно, что вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков, на железнодорожной станции в Волгоградской области.

Разбившего мемориальную доску поместили в психиатрическую больницу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить