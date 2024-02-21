Вандалы осквернили православное кладбище в Казахстане

Вандалы осквернили православное кладбище в Мангистауской области. Посольство России в Казахстане надеется, что хулиганы будут найдены в ближайшее время и понесут наказание.

«Инцидент с осквернением православных могил представляется абсолютно не характерным для многоконфессионального казахстанского общества... Уверены, что вандалы будут в ближайшее время задержаны правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание», — заявили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

Ранее стало известно, что вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков, на железнодорожной станции в Волгоградской области.

Разбившего мемориальную доску поместили в психиатрическую больницу.