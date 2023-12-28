Разбившего мемориальную доску под Волгоградом поместили в психбольницу

Разбившего мемориальную доску о депортации калмыков на железнодорожной станции Абганерово в Волгоградской области поместили в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского линейного управления УТ МВД России по ПФО.

«В ходе расследования уголовного дела установлен уроженец Волгограда... состоящий под наблюдением врача-психиатра с 2012 года. Он помещён в специализированное лечебное заведение», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков, на железнодорожной станции в Волгоградской области.