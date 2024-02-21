В ВВС США заявили, что обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16 до августа 2024 года

США в 2024 году обучат 12 украинских пилотов управлению истребителями F-16, их тренировки завершатся в период с мая по август.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя американских Военно-воздушных сил.

«Военно-воздушные силы должны подготовить 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году. Все они выпустятся между маем и августом», — говорится в сообщении.

Ранее в Foreign Policy отметили, что истребители F-16 могут быть поставлены Украине в июне.

Также в ВСУ заявили, что не смогут содержать западные самолёты разного типа.