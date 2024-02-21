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Аналитик де Альба: США не смогли подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы

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Несмотря на заключение в прошлом году соглашения между США и Венесуэлой, Каракас не сократил свои связи с Москвой, заявил в интервью CNN советник Международной кризисной группы Мариано де Альба.

По его словам, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу это доказал.

«И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что... у неё есть и другие варианты (экономического сотрудничества — RT)», — сказал Альба.

Кроме того, аналитик отметил, что Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и вместе оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке.

Ранее Лавров рассказал об отношениях с Венесуэлой.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента России.

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