Аналитик де Альба: США не смогли подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы
По его словам, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу это доказал.
«И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что... у неё есть и другие варианты (экономического сотрудничества — RT)», — сказал Альба.
Кроме того, аналитик отметил, что Москва и Каракас поддерживают друг друга в ООН и вместе оспаривают претензии США на господство в Латинской Америке.
Ранее Лавров рассказал об отношениях с Венесуэлой.
Также президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента России.