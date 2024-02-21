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Пентагон: США не будут рисковать своими военными арсеналами, направляя из них помощь ВСУ

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У Пентагона есть полномочия, чтобы поставить Киеву военную помощь из своих арсеналов ещё на $4 млрд, но он не будет делать этого, пока конгресс не одобрит законопроект о дополнительном финансировании.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

По её словам, Пентагон не может выделить срочную военную помощь из своих арсеналов, пока у него не будет средств на их восполнение.

«Это абсолютный риск. У нас нет средств, необходимых для восполнения собственных арсеналов, поэтому мы не можем этого сделать», — цитирует Сингх ТАСС.

Ранее в Пентагоне отметили, что без помощи США Украине придётся решать, какие города она сможет удержать.

Также в The Hill сообщили, что в палате представителей предложили новую версию законопроекта помощи Киеву.

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