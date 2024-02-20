SVT: Швеция не в состоянии полностью восполнить запасы оружия после поставок ВСУ

Швеция не может восполнить запасы вооружений после предоставления помощи украинским войскам в связи с ростом цен. Об этом говорится в материале SVT.

«Выделенной вооружённым силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику», — заявил командующий шведской армией Йонни Линдфорс.

Автор статьи отметил, что изначально предполагалось, что переданное ВСУ оборудование получится оперативно заменить на новое. Однако в оборонной промышленности скакнули цены, а в некоторых случаях они выросли в два раза.

Ранее в Минобороны Швеции заявили о выделении Украине 15-го пакета военной помощи на $680 млн.