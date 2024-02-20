Пасынок главкома ВСУ Сырского из Австралии намерен получить гражданство России
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Иван Сырский был в футболке с буквой Z и папахе. Он подтвердил, что планирует получить российское гражданство. Казаки гарантировали мужчине поддержку и помощь.
RT ранее нашёл письмо матери украинского главкома Александра Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.
Журналист Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.