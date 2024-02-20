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Пасынок главкома ВСУ Сырского из Австралии намерен получить гражданство России

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Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии, выразил поддержку России. Атаман казачьего общества Семён Бойков записал вместе с ним видео из российского генконсульства в Сиднее.
Пасынок главкома ВСУ Сырского из Австралии намерен получить гражданство России
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Иван Сырский был в футболке с буквой Z и папахе. Он подтвердил, что планирует получить российское гражданство. Казаки гарантировали мужчине поддержку и помощь.

RT ранее нашёл письмо матери украинского главкома Александра Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

Журналист Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.

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