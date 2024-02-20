Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, живущий в Австралии, выразил поддержку России. Атаман казачьего общества Семён Бойков записал вместе с ним видео из российского генконсульства в Сиднее.

Иван Сырский был в футболке с буквой Z и папахе. Он подтвердил, что планирует получить российское гражданство. Казаки гарантировали мужчине поддержку и помощь.

RT ранее нашёл письмо матери украинского главкома Александра Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

Журналист Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.