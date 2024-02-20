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WSJ: компания SpaceX стала крупным подрядчиком Пентагона

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Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска стала крупным подрядчиком Минобороны США. Об этом говорится в заявлении газеты The Wall Street Journal (WSJ).
WSJ: компания SpaceX стала крупным подрядчиком Пентагона
  • AP
  • © David J. Phillip, File)

Отмечается, что общий объём контрактов SpaceX с одним из американских ведомств составляет $1,8 млрд.

«(Секретность и масштаб. — RT) показывают растущую взаимозависимость между SpaceX, доминирующей силой в космической отрасли, и структурами национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее биограф Маска Уолтер Айзексон сообщил, что бизнесмен принял решение о передаче Пентагону контроля над той частью спутникового интернета Starlink, которая используется в украинском конфликте.

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