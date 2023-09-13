Биограф Айзексон: Маск намерен передать Пентагону контроль над частью Starlink
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Об этом в интервью газете The Washington Post рассказал биограф Маска Уолтер Айзексон.
Айзексон рассказал, что, по словам предпринимателя, он создал Starlink для отдыха и расслабления людей, а не для того, чтобы это оборудование привело к ядерной войне.
«Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным», — уточнил Айзексон.
Ранее Маск назвал изменниками тех, кто раскритиковал его решение не включать спутниковый интернет Starlink для удара по Крыму.