Биограф Айзексон: Маск намерен передать Пентагону контроль над частью Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск принял решение о передаче Пентагону контроля над той частью спутникового интернета Starlink, которая используется в украинском конфликте.

Об этом в интервью газете The Washington Post рассказал биограф Маска Уолтер Айзексон.

Айзексон рассказал, что, по словам предпринимателя, он создал Starlink для отдыха и расслабления людей, а не для того, чтобы это оборудование привело к ядерной войне.

«Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным», — уточнил Айзексон.

Ранее Маск назвал изменниками тех, кто раскритиковал его решение не включать спутниковый интернет Starlink для удара по Крыму.