Сноуден считает, что Британия не вправе экстрадировать Ассанжа в США
- AP
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«Возмутительная часть многолетнего «суда» Великобритании по приговору Джулиана Ассанжа к смерти в американской темнице заключается в том, что жертвой его «преступления» (журналистики) является государство, а не человек. Это определение политического преступления, которое договор об экстрадиции между США и Великобританией прямо запрещает», — написал Сноуден в X.
Высокий суд Лондона 20 февраля начинает двухдневные слушания. Инстанция определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать решение о его экстрадиции в США, которое приняла в июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател.
Сейчас основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш.