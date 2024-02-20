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Сноуден считает, что Британия не вправе экстрадировать Ассанжа в США

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Британия не может экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, потому что соглашение о передаче людей между Лондоном и Вашингтоном запрещает отправку политических заключённых, заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Сноуден считает, что Британия не вправе экстрадировать Ассанжа в США
  • AP
  • © AP Photo

«Возмутительная часть многолетнего «суда» Великобритании по приговору Джулиана Ассанжа к смерти в американской темнице заключается в том, что жертвой его «преступления» (журналистики) является государство, а не человек. Это определение политического преступления, которое договор об экстрадиции между США и Великобританией прямо запрещает», — написал Сноуден в X.

Высокий суд Лондона 20 февраля начинает двухдневные слушания. Инстанция определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать решение о его экстрадиции в США, которое приняла в июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател.

Сейчас основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш.

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