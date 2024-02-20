Протестующие польские фермеры начали жечь костры на границе с Украиной
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что демонстранты полностью заблокировали пункты пропуска на польско-украинской границе, а вместе с ними и транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
В пункте пропуска «Дорохуск» сотни человек приехали на тракторах с тюками сена. Туда же они привезли символическую соломенную куклу в инвалидном кресле, которая олицетворяет «смерть польского фермера».
Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.
Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.