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Протестующие польские фермеры начали жечь костры на границе с Украиной

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Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры.
Протестующие польские фермеры начали жечь костры на границе с Украиной
  • AFP
  • © Sergei GAPON

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что демонстранты полностью заблокировали пункты пропуска на польско-украинской границе, а вместе с ними и транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

В пункте пропуска «Дорохуск» сотни человек приехали на тракторах с тюками сена. Туда же они привезли символическую соломенную куклу в инвалидном кресле, которая олицетворяет «смерть польского фермера».

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.

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