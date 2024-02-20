RT в Telegram
Подпишись

МИД Южной Кореи: Сеул следит за ситуацией с получением машины Aurus Ким Чен Ыном

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Им Су Сок заявил, что Сеул внимательно следит за ситуацией с получением лидером КНДР Ким Чен Ыном автомобиля Aurus от президента России Владимира Путина.
МИД Южной Кореи: Сеул следит за ситуацией с получением машины Aurus Ким Чен Ыном
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service telegram channel

Об этом дипломат сказал в ходе брифинга.

Комментируя ситуацию вокруг автомобиля, он заявил, что все страны — члены ООН должны соблюдать санкции Совета Безопасности всемирной организации в отношении КНДР.

«Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза», — цитирует Им Су Сока РИА Новости.

Ранее ЦТАК информировало, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить