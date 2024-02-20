МИД Южной Кореи: Сеул следит за ситуацией с получением машины Aurus Ким Чен Ыном

Официальный представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Им Су Сок заявил, что Сеул внимательно следит за ситуацией с получением лидером КНДР Ким Чен Ыном автомобиля Aurus от президента России Владимира Путина.

AP

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Об этом дипломат сказал в ходе брифинга. Комментируя ситуацию вокруг автомобиля, он заявил, что все страны — члены ООН должны соблюдать санкции Совета Безопасности всемирной организации в отношении КНДР. «Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза», — цитирует Им Су Сока РИА Новости. Ранее ЦТАК информировало, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.