Полянский: США могут наложить вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

США могут в четвёртый раз с начала обострения между ХАМАС и Израилем заблокировать проект резолюции СБ ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

Об этом в своём Telegram-канале написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Американцев этот документ не устраивает и они уже дали понять, что применят право вето», — сказал он.

При этом Полянский назвал каждый подобный случай «безусловным ударом по репутации США» в мире и прежде всего на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.