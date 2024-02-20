Полянский: США могут наложить вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе
Об этом в своём Telegram-канале написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Американцев этот документ не устраивает и они уже дали понять, что применят право вето», — сказал он.
При этом Полянский назвал каждый подобный случай «безусловным ударом по репутации США» в мире и прежде всего на Ближнем Востоке.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.