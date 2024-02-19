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Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат опубликовала в личном Telegram-канале снимок, сделанный во время встречи главы российского МИД с кубинским лидером. О чём именно идёт разговор — Захарова не сообщила.

«Сергея Лаврова принимает президент Кубы», — коротко отметила она.

Лавров прибыл на Кубу 19 февраля. В ходе визита он возложил цветы к памятнику поэта Хосе Марти в Гаване и встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

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