Лавров в ходе визита на Кубу возложил цветы к памятнику Хосе Марти в Гаване

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на Кубу возложил цветы к памятнику поэта, писателя и публициста Хосе Марти в Гаване. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На кадрах опубликованного ею в личном Telegram-канале видеоролика можно увидеть, как Лавров в составе небольшой процессии подходит к памятнику кубинского поэта. После этого у монумента устанавливают большой венок. Всё это происходит под оркестровую музыку.

«Сергей Лавров возложил цветы к памятнику Хосе Марти в Гаване», — подписала публикацию Захарова.

О прибытии Лаврова на Кубу стало известно днём 19 февраля. Сообщалось, что у министра иностранных дел России запланированы встречи с президентом и главой МИД островного государства.