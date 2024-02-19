RT в Telegram
Подпишись

Лавров в ходе визита на Кубу возложил цветы к памятнику Хосе Марти в Гаване

Короткая ссылка
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на Кубу возложил цветы к памятнику поэта, писателя и публициста Хосе Марти в Гаване. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров в ходе визита на Кубу возложил цветы к памятнику Хосе Марти в Гаване
  • globallookpress.com

На кадрах опубликованного ею в личном Telegram-канале видеоролика можно увидеть, как Лавров в составе небольшой процессии подходит к памятнику кубинского поэта. После этого у монумента устанавливают большой венок. Всё это происходит под оркестровую музыку.

«Сергей Лавров возложил цветы к памятнику Хосе Марти в Гаване», — подписала публикацию Захарова.

О прибытии Лаврова на Кубу стало известно днём 19 февраля. Сообщалось, что у министра иностранных дел России запланированы встречи с президентом и главой МИД островного государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить