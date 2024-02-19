Helsingin Sanomat: в Финляндии уволились более тысячи резервистов

В Финляндии уволились более 1 тыс. резервистов, пишет Helsingin Sanomat.

«В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения», — говорится в материале.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что к настоящему моменту Финляндия уже оказала военную помощь Украине на сумму в размере €1,6 млрд.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что оружие, которое Запад поставлял на Украину, было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах и секторе Газа.