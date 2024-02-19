Во Франции осудили охотника, случайно подстрелившего туриста

Во Франции охотник, случайно подстреливший туриста во время охоты на кабана, получил условный тюремный срок.

Об этом сообщает портал France Bleu.

Уточняется, что инцидент произошёл 20 сентября 2020 года в департаменте Жиронда.

Мужчина охотился недалеко от автотрассы и случайно ранил проезжавшего мимо туриста из Нидерландов.

Стрелявшего приговорили к трём годам условного тюремного срока и лишили лицензии на охоту.

В ноябре 2022 года следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с происшествием в Тюменской области — там отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте.