Во Франции осудили охотника, случайно подстрелившего туриста
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Об этом сообщает портал France Bleu.
Уточняется, что инцидент произошёл 20 сентября 2020 года в департаменте Жиронда.
Мужчина охотился недалеко от автотрассы и случайно ранил проезжавшего мимо туриста из Нидерландов.
Стрелявшего приговорили к трём годам условного тюремного срока и лишили лицензии на охоту.
В ноябре 2022 года следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с происшествием в Тюменской области — там отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте.