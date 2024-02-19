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Во Франции осудили охотника, случайно подстрелившего туриста

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Во Франции охотник, случайно подстреливший туриста во время охоты на кабана, получил условный тюремный срок.
Во Франции осудили охотника, случайно подстрелившего туриста
  • Gettyimages.ru
  • © Jordi Mora Igual

Об этом сообщает портал France Bleu.

Уточняется, что инцидент произошёл 20 сентября 2020 года в департаменте Жиронда.

Мужчина охотился недалеко от автотрассы и случайно ранил проезжавшего мимо туриста из Нидерландов.

Стрелявшего приговорили к трём годам условного тюремного срока и лишили лицензии на охоту.

В ноябре 2022 года следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с происшествием в Тюменской области — там отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте.

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