Эрдоган: мир между Арменией и Азербайджаном станет источником надежды в регионе

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией следует подписать как можно скорее. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая после переговоров в Анкаре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, турецкий лидер заявил, что подписание этого мирного договора станет «источником новой надежды» в регионе.

«В этом процессе мы действуем плечом к плечу с Азербайджаном», — добавил Эрдоган в ходе выступления, трансляцию которого вёл телеканал TRT Haber.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе переговоров с Алиевым была достигнута договорённость о проведении встречи на уровне глав МИД двух стран.