Эрдоган: мир между Арменией и Азербайджаном станет источником надежды в регионе
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Выступая после переговоров в Анкаре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, турецкий лидер заявил, что подписание этого мирного договора станет «источником новой надежды» в регионе.
«В этом процессе мы действуем плечом к плечу с Азербайджаном», — добавил Эрдоган в ходе выступления, трансляцию которого вёл телеканал TRT Haber.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе переговоров с Алиевым была достигнута договорённость о проведении встречи на уровне глав МИД двух стран.