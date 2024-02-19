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Эрдоган: мир между Арменией и Азербайджаном станет источником надежды в регионе

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Мирный договор между Азербайджаном и Арменией следует подписать как можно скорее. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: мир между Арменией и Азербайджаном станет источником надежды в регионе
  • AP
  • © Riza Ozel/Dia Images

Выступая после переговоров в Анкаре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, турецкий лидер заявил, что подписание этого мирного договора станет «источником новой надежды» в регионе.

«В этом процессе мы действуем плечом к плечу с Азербайджаном», — добавил Эрдоган в ходе выступления, трансляцию которого вёл телеканал TRT Haber.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе переговоров с Алиевым была достигнута договорённость о проведении встречи на уровне глав МИД двух стран.

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