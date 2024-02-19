Советник: решение Израиля объявить главу Бразилии персоной нон грата абсурдно

Специальный советник президента Бразилии по международным делам Селсо Аморим назвал абсурдным решение МИД Израиля объявить Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата после того, как он сравнил гибель палестинцев в секторе Газа с холокостом.

«Это абсурд. Это только усиливает изоляцию Израиля. Лулу да Силву хотят видеть во всём мире, и в данный момент именно Израиль является «персоной нон грата», — приводит слова чиновника G1.

Во время поездки в Эфиопию президент Бразилии дал оценку действиям армии Израиля в секторе Газа. В частности, он сказал: «То, что сейчас происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило в другие периоды истории, точнее, такое было, когда Гитлер решил истребить евреев».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац возмутился высказываниями президента Бразилии и объявил его персоной нон грата до тех пор, пока он не принесёт извинения.

18 февраля Минздрав палестинского анклава заявил, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 28 985.