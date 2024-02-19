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Советник: решение Израиля объявить главу Бразилии персоной нон грата абсурдно

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Специальный советник президента Бразилии по международным делам Селсо Аморим назвал абсурдным решение МИД Израиля объявить Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата после того, как он сравнил гибель палестинцев в секторе Газа с холокостом.
Советник: решение Израиля объявить главу Бразилии персоной нон грата абсурдно
  • AFP
  • © Ricardo STUCKERT / Brazilian Presidency

«Это абсурд. Это только усиливает изоляцию Израиля. Лулу да Силву хотят видеть во всём мире, и в данный момент именно Израиль является «персоной нон грата», — приводит слова чиновника G1.

Во время поездки в Эфиопию президент Бразилии дал оценку действиям армии Израиля в секторе Газа. В частности, он сказал: «То, что сейчас происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило в другие периоды истории, точнее, такое было, когда Гитлер решил истребить евреев».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац возмутился высказываниями президента Бразилии и объявил его персоной нон грата до тех пор, пока он не принесёт извинения.

18 февраля Минздрав палестинского анклава заявил, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 28 985.

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