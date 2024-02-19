МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата из-за его высказываний

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата до тех пор, пока он не принесёт извинения за свои высказывания о действиях ЦАХАЛ в секторе Газа. Накануне Лула да Силва во время визита в Эфиопию сравнил поступки израильских военных в палестинском анклаве с преступлениями Адольфа Гитлера.

Как сообщил Кац, утром он вызвал посла Бразилии и заявил ему о том, что сравнения, сделанные президентом, являются «антисемитским выпадом». Министр утверждает, что Израиль ведёт «справедливую войну против ХАМАС».

«От своего имени и от имени граждан Израиля я сообщил президенту Луле, что он нежелательная личность в Израиле, пока не извинится и не откажется от своих слов», — заявил глава МИД.

Во время поездки в Эфиопию президент Бразилии дал оценку действиям армии Израиля в секторе Газа. В частности, он сказал: «То, что сейчас происходит в секторе Газа с палестинским народом, не происходило в другие периоды истории, точнее, такое было, когда Гитлер решил истребить евреев».

18 февраля Минздрав палестинского анклава заявил, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 28 985.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.