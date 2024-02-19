Выступление «Би-2» в турецком Кемере отменили

Выступление группы «Би-2» в турецком Кемере отменено, сообщил в сети её солист Егор Бортник* (известный как Лёва Би-2).

Музыкант не объяснил причину отмены. В конце апреля музыканты планировали провести фестиваль «Каникулы с «Би-2» в пятизвёздочном отеле MARTI Myra. Стоимость билета с проживанием варьируется от 289 тыс. до 969 тыс. рублей.

Перед этим стало известно, что концерт «Би-2» в Дубае отменён, а до этого генконсул России в Пхукете рассказал, что музыкантов депортировали из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.