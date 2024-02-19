Политик Филиппо призвал Макрона отправиться на фронт на Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца отправиться на фронт на Украине.

Ранее французский журналист и член Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил, что Франции необходимо перейти на военную экономику.

«Ну, пусть тогда идёт на фронт. Пусть лучше он идёт на эту войну, чем снабжать её «до последнего украинца», — написал он в соцсети X.

Он призвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, журналиста Глюксманна, Макрона и Шольца отправиться на украинский фронт.

Ранее Филиппо заявил, что слова фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности были призваны оправдать вступление Европы в войну против России.