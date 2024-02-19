Сийярто: ЕС пытается удовлетворить США, приняв 13-й пакет санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что страны Евросоюза пытаются удовлетворить США, либеральные СМИ и неправительственные организации, приняв 13-й пакет антироссийских санкций.

На своей странице в социальной сети он написал, что на сегодняшний день в повестке дня не имеется инициатив о прекращении украинского конфликта, передаёт ТАСС.

«Европейский союз, страдающий военным психозом, вновь хочет удовлетворить Вашингтон, либеральные СМИ и НПО, приняв очередной пакет санкций против России», — добавил Сийярто.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 13-й пакет санкций будет направлен против обхода санкций ЕС в адрес России.