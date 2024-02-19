В МО России рассказали о программе США «по разгону демонстраций» химоружием

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о принятой в США программе по якобы пресечению беспорядков с применением нелетального химического оружия.

«Вашингтон сохраняет значительный интерес к применению химических средств борьбы с беспорядками в качестве инструмента ведения военных действий. В 2007 году в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а в 2015 году комитет начальников штабов утвердил «Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия», — рассказал он.

По словам Кириллова, в документах определён порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий.

«Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применения токсичных химикатов в одностороннем порядке», — подчеркнул представитель российского оборонного ведомства.

Он отметил, что в 2021 году после испытаний в Афганистане в сухопутные войска США начались поставки пневматических ружей «Ви-Кей-Эс» с химическими боеприпасами, снаряжёнными капсаицином. Боеприпасы выстреливаются на расстояние до 50 м.

«Для поражения противника на большой дальности предполагается использование 120-мм мин, 155-мм артиллерийских и 120-мм танковых выстрелов. Трудно представить, что такие боеприпасы нужны для разгона демонстраций или других мирных целей», — добавил специалист.

Ранее Кириллов рассказал о «неизвестной судьбе» ряда химбоеприпасов США.