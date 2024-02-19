Кириллов рассказал о «неизвестной судьбе» ряда химбоеприпасов США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что миру до сих пор не предоставили информацию о целом ряде химбоеприпасов США, которые были вывезены на американскую территорию из Ирака.

«На иракской территории в 2003—2011 годах Соединённые Штаты выявили более 4,5 тыс. авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая — вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна», — отметил он.

Кириллов также отметил, что до 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса.

«По нашим данным, речь идёт о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием «Новичок», — уточнил представитель Минобороны России.

Ранее Кириллов заявил, что США всё ещё хранят высокотоксичные реакционные массы от химоружия.