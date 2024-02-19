RT в Telegram
Подпишись

Кириллов рассказал о «неизвестной судьбе» ряда химбоеприпасов США

Короткая ссылка
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что миру до сих пор не предоставили информацию о целом ряде химбоеприпасов США, которые были вывезены на американскую территорию из Ирака.
Кириллов рассказал о «неизвестной судьбе» ряда химбоеприпасов США
  • Gettyimages.ru
  • © MivPiv

«На иракской территории в 2003—2011 годах Соединённые Штаты выявили более 4,5 тыс. авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая — вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна», — отметил он.

Кириллов также отметил, что до 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса.

«По нашим данным, речь идёт о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием «Новичок», — уточнил представитель Минобороны России.

Ранее Кириллов заявил, что США всё ещё хранят высокотоксичные реакционные массы от химоружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить