Кириллов рассказал о «неизвестной судьбе» ряда химбоеприпасов США
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«На иракской территории в 2003—2011 годах Соединённые Штаты выявили более 4,5 тыс. авиабомб, артиллерийских и реактивных химбоеприпасов с ипритом и зарином, часть которых была утилизирована на месте без санкции ОЗХО, а другая — вывезена в США, их дальнейшая судьба неизвестна», — отметил он.
Кириллов также отметил, что до 2018 года в ежегодных объявлениях Соединённые Штаты указывали 460 метрических тонн неустановленных отравляющих веществ, что составляет около 2% от общего запаса.
«По нашим данным, речь идёт о соединениях, относящихся к классу амидидофторфосфатов, более известных американской общественности под названием «Новичок», — уточнил представитель Минобороны России.
Ранее Кириллов заявил, что США всё ещё хранят высокотоксичные реакционные массы от химоружия.