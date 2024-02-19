МО России: США всё ещё хранят высокотоксичные реакционные массы от химоружия

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют высокотоксичные реакционные массы от уничтоженного страной химического оружия.

Как напомнил Кириллов, в соответствии с установленными ОЗХО сроками США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023-м, дважды перенеся срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

«При этом контроль за уничтожением осуществлялся инспекционными группами ограниченного состава, в которых не было экспертов из России. Соединённые Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо)», — отметил он.

Представитель Минобороны России добавил, что до последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтённые химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО.

«Такие случаи имели место в Аннистоне (штат Алабама), Хоторне (штат Невада) и Форт-Грили (штат Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия совместно с некоторыми другими странами намерена удержать часть взноса, который отводится секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США Группы по расследованию и идентификации.