RT в Telegram
Подпишись

МО России: США всё ещё хранят высокотоксичные реакционные массы от химоружия

Короткая ссылка
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют высокотоксичные реакционные массы от уничтоженного страной химического оружия.
МО России: США всё ещё хранят высокотоксичные реакционные массы от химоружия
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как напомнил Кириллов, в соответствии с установленными ОЗХО сроками США должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023-м, дважды перенеся срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

«При этом контроль за уничтожением осуществлялся инспекционными группами ограниченного состава, в которых не было экспертов из России. Соединённые Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся после уничтожения отравляющих веществ высокотоксичные реакционные массы на объектах Блю-Грасс (штат Кентукки) и Пуэбло (штат Колорадо)», — отметил он.

Представитель Минобороны России добавил, что до последнего времени американцы на регулярной основе находили в своих артиллерийских арсеналах неучтённые химические боеприпасы, которые уничтожали в одностороннем порядке без своевременного уведомления ОЗХО.

«Такие случаи имели место в Аннистоне (штат Алабама), Хоторне (штат Невада) и Форт-Грили (штат Аляска). По данным фактам ОЗХО никаких претензий к американцам о нарушении статьи III Конвенции не высказывала», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия совместно с некоторыми другими странами намерена удержать часть взноса, который отводится секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США Группы по расследованию и идентификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить