МИД: Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Россия совместно с некоторыми другими странами намерена удержать часть взноса, который отводится секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной Соединёнными Штатами Группы по расследованию и идентификации.

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, обязательством каждой страны — участницы Конвенции о запрещении химического оружия является предоставление регулярного взноса в бюджет ОЗХО.

«Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнёрами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной Группы по расследованию и идентификации», — приводит её слова РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что созданная группа ведёт незаконную деятельность, которая отвечает интересам западных стран.