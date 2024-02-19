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WP: в ЕС обеспокоены ситуацией с помощью Киеву в случае победы Трампа

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Чиновники Европейского союза обеспокоены ситуацией с помощью киевским властям в случае победы на президентских выборах в США бывшего американского лидера Дональда Трампа.
WP: в ЕС обеспокоены ситуацией с помощью Киеву в случае победы Трампа
  • AP
  • © Paul Sancya

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в службах безопасности ЕС.

Европейские чиновники в Мюнхене заявили, что они пристальней, чем когда-либо, следят за данными опросов, касающихся не только выборов президента США, но и вероятных итогов голосования по членам конгресса США.

При этом чиновники Европы отмечают, что текущая ситуация с выборами в США «не даёт им особых надежд». Один из собеседников издания призывает готовиться к худшему в вопросе помощи Украине со стороны США, что подразумевает полное прекращение финансирования украинских властей со стороны Вашингтона.

Ранее издание писало, что страны ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США.

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