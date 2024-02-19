Лихачёв: пример США показывает неэффективность частной атомной энергетики
По его словам, пример американской частной собственности на атомные станции показывает, что такой подход не отвечает современным вызовам и задачам, стоящим перед атомной энергетикой.
«Нужна консолидация усилий, и без поддержки государства в развитии атомной энергетики обойтись практически невозможно», — сказал Лихачёв.
В прошлом году в администрации американского президента Джо Байдена признали зависимость США от ядерного топлива России.