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Лихачёв: пример США показывает неэффективность частной атомной энергетики

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Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил в интервью журналу «Эксперт», что частный сектор не способен ни решить задачи современной атомной энергетики, ни обеспечить её развитие, это видно на примере США.

По его словам, пример американской частной собственности на атомные станции показывает, что такой подход не отвечает современным вызовам и задачам, стоящим перед атомной энергетикой.

«Нужна консолидация усилий, и без поддержки государства в развитии атомной энергетики обойтись практически невозможно», — сказал Лихачёв.

В прошлом году в администрации американского президента Джо Байдена признали зависимость США от ядерного топлива России.

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