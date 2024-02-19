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Эксперт Меркурис: ВСУ в ярости из-за некомпетентности командиров страны

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Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение на своём YouTube-канале, что ВСУ возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства Украины.

По его словам, вся ситуация вокруг вооружённых сил страны приближается к кризису.

«Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров, они в ярости из-за некомпетентности политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно», — сказал Меркурис.

Ранее он заявил, что Украину ждёт ещё больше ракетных ударов в феврале.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинское руководство призналось в бессилии перед ударами со стороны Вооружённых сил России.

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