Эксперт Меркурис: ВСУ в ярости из-за некомпетентности командиров страны
По его словам, вся ситуация вокруг вооружённых сил страны приближается к кризису.
«Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров, они в ярости из-за некомпетентности политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно», — сказал Меркурис.
Ранее он заявил, что Украину ждёт ещё больше ракетных ударов в феврале.
Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинское руководство призналось в бессилии перед ударами со стороны Вооружённых сил России.