Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинское руководство призналось в бессилии перед ударами со стороны Вооружённых сил России.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVP Info.

Сикорский признал, что украинской армии не хватает боеприпасов, и назвал сложившуюся ситуацию «драматичной».

«Когда я был в Киеве, мне отчётливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской армией и украинской», — цитирует польского министра РИА Новости.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Украину ждёт ещё больше ракетных ударов в феврале.