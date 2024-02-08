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Глава МИД Польши: в Киеве признались в бессилии перед ударами ВС России

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинское руководство призналось в бессилии перед ударами со стороны Вооружённых сил России.
Глава МИД Польши: в Киеве признались в бессилии перед ударами ВС России
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в эфире телеканала TVP Info.

Сикорский признал, что украинской армии не хватает боеприпасов, и назвал сложившуюся ситуацию «драматичной».

«Когда я был в Киеве, мне отчётливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской армией и украинской», — цитирует польского министра РИА Новости.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Украину ждёт ещё больше ракетных ударов в феврале.

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