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Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию по приглашению Эрдогана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Турцию с официальным визитом. Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

Согласно тексту сообщения, визит Алиева в Турцию осуществляется по приглашению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву в аэропорту Эсенбога Анкары встречали министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и другие официальные лица», — сообщается на сайте президента Азербайджана.

Накануне Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам азербайджанского лидера, переговоры были конструктивными и полезными.

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