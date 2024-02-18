Джеффри Сакс назвал «паршивой инвестицией» трату денег США на Украину

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Оксане Бойко на RT назвал «паршивой инвестицией» трату денег на Украину.

Собеседник заявил, что для США нет никакой выгоды в том, чтобы помогать Киеву: «Так впустую растрачиваются деньги, время и [человеческие] жизни».

Сакс отметил, что американский народ не хочет, чтобы правительство тратило деньги на войны, которые обходятся Соединённым Штатам в триллионы долларов.

«Подобное по-прежнему получает одобрение в сенате, так как сенаторы в большинстве своём — представители [интересов] военно-промышленного комплекса и следуют исходящим оттуда распоряжениям», — утверждает экономист.

В октябре прошлого года Сакс выразил мнение, что власти США должны начать переговоры для завершения украинского кризиса и признать новые российские регионы.