RT в Telegram
Подпишись

Джеффри Сакс назвал «паршивой инвестицией» трату денег США на Украину

Короткая ссылка
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Оксане Бойко на RT назвал «паршивой инвестицией» трату денег на Украину.

Собеседник заявил, что для США нет никакой выгоды в том, чтобы помогать Киеву: «Так впустую растрачиваются деньги, время и [человеческие] жизни».

Сакс отметил, что американский народ не хочет, чтобы правительство тратило деньги на войны, которые обходятся Соединённым Штатам в триллионы долларов.

«Подобное по-прежнему получает одобрение в сенате, так как сенаторы в большинстве своём — представители [интересов] военно-промышленного комплекса и следуют исходящим оттуда распоряжениям», — утверждает экономист.

В октябре прошлого года Сакс выразил мнение, что власти США должны начать переговоры для завершения украинского кризиса и признать новые российские регионы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить