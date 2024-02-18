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Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам

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Россия имеет законные требования по отношению к своим активам, которые были заморожены на Западе. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, добавив, что их передача Украине потребует решения этой проблемы.
Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам
  • Gettyimages.ru

Как отметила глава эстонского правительства в интервью немецкой газете Die Welt, Россия «наносит ущерб Украине», и поэтому, по словам Каллас, Киев «имеет легитимные претензии по отношению к России».

«Теперь у нас есть замороженные российские активы. Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам», — подытожила Каллас.

Ранее сообщалось, что США направили Эстонии почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов».

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