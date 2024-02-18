Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам
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Как отметила глава эстонского правительства в интервью немецкой газете Die Welt, Россия «наносит ущерб Украине», и поэтому, по словам Каллас, Киев «имеет легитимные претензии по отношению к России».
«Теперь у нас есть замороженные российские активы. Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам», — подытожила Каллас.
Ранее сообщалось, что США направили Эстонии почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов».