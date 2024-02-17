RT в Telegram
Подпишись

США направили Эстонии почти $500 тысяч из «конфискованных российских фондов»

Короткая ссылка
Минюст США заявил, что американские власти направили почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине.
США направили Эстонии почти $500 тысяч из «конфискованных российских фондов»
  • Gettyimages.ru
  • © SvetlanaKlaise

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что это стало «первым подобным случаем».

«Эта передача является первой в своём роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине, и второй раз, когда оперативная группа Министерства юстиции предоставила Украине конфискованные российские активы», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, так как пока нет возможности осуществить прямой перевод украинским властям.

Подчёркивается, что переданные средства были конфискованы Соединенными Штатами после выявления сети людей, которые пытались импортировать в Россию высокоточный станок американского производства.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить