США направили Эстонии почти $500 тысяч из «конфискованных российских фондов»

Минюст США заявил, что американские власти направили почти $500 тыс. из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что это стало «первым подобным случаем».

«Эта передача является первой в своём роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине, и второй раз, когда оперативная группа Министерства юстиции предоставила Украине конфискованные российские активы», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, так как пока нет возможности осуществить прямой перевод украинским властям.

Подчёркивается, что переданные средства были конфискованы Соединенными Штатами после выявления сети людей, которые пытались импортировать в Россию высокоточный станок американского производства.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для ВСУ.