США направили Эстонии почти $500 тысяч из «конфискованных российских фондов»
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Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что это стало «первым подобным случаем».
«Эта передача является первой в своём роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине, и второй раз, когда оперативная группа Министерства юстиции предоставила Украине конфискованные российские активы», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, так как пока нет возможности осуществить прямой перевод украинским властям.
Подчёркивается, что переданные средства были конфискованы Соединенными Штатами после выявления сети людей, которые пытались импортировать в Россию высокоточный станок американского производства.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для ВСУ.