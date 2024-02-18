Глава МИД Египта рассказал о расколе между ХАМАС и остальными властями Палестины

Палестинское движение ХАМАС не поддерживает связи с официальными властями Палестины, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.

На Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что ХАМАС не имеет поддержки со стороны палестинской власти, пишет CNN Arabic. Министр обратил внимание на вопрос, как ХАМАС пришёл к власти в секторе Газа и откуда шло финансирование движения.

Шукри напомнил, что в итоге это привело к расколу между ХАМАС и палестинскими силами, выступающими за мирное урегулирование, например.

В декабре член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с движением ХАМАС.