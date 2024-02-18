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Глава МИД Египта рассказал о расколе между ХАМАС и остальными властями Палестины

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Палестинское движение ХАМАС не поддерживает связи с официальными властями Палестины, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.
Глава МИД Египта рассказал о расколе между ХАМАС и остальными властями Палестины
  • AP

На Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что ХАМАС не имеет поддержки со стороны палестинской власти, пишет CNN Arabic. Министр обратил внимание на вопрос, как ХАМАС пришёл к власти в секторе Газа и откуда шло финансирование движения.

Шукри напомнил, что в итоге это привело к расколу между ХАМАС и палестинскими силами, выступающими за мирное урегулирование, например.

В декабре член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с движением ХАМАС.

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