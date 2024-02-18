Глава МИД Египта рассказал о расколе между ХАМАС и остальными властями Палестины
- AP
На Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что ХАМАС не имеет поддержки со стороны палестинской власти, пишет CNN Arabic. Министр обратил внимание на вопрос, как ХАМАС пришёл к власти в секторе Газа и откуда шло финансирование движения.
Шукри напомнил, что в итоге это привело к расколу между ХАМАС и палестинскими силами, выступающими за мирное урегулирование, например.
В декабре член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с движением ХАМАС.