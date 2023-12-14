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Al Arabiya: Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с ХАМАС

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Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с движением ХАМАС.
Al Arabiya: Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с ХАМАС
  • AFP
  • © SAUDI PRESS AGENCY

Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Махмуд Аббас попросил меня связаться с ХАМАС. Сегодня вечером состоится звонок с лидерами движения ХАМАС», — сообщил он.

Аль-Ахмед добавил, что представители ООП готовы провести встречу в Каире с лидерами движения.

3 декабря Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».

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