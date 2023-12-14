Al Arabiya: Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с ХАМАС
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Об этом пишет РИА Новости.
«Президент Махмуд Аббас попросил меня связаться с ХАМАС. Сегодня вечером состоится звонок с лидерами движения ХАМАС», — сообщил он.
Аль-Ахмед добавил, что представители ООП готовы провести встречу в Каире с лидерами движения.
3 декабря Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».