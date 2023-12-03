WAFA: лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над «израильскими преступниками»

Лидер Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».

Об этом пишет WAFA.

«Президент Аббас призвал прокурора Хана ускорить расследование и подать в суд против «израильских военных преступников», — говорится в статье.

Ранее Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном настоял на полном прекращении огня в Газе.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что около 3 тыс. адвокатов, в том числе турецких, подали заявления в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа.