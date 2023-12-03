WAFA: лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над «израильскими преступниками»
Об этом пишет WAFA.
«Президент Аббас призвал прокурора Хана ускорить расследование и подать в суд против «израильских военных преступников», — говорится в статье.
Ранее Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном настоял на полном прекращении огня в Газе.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что около 3 тыс. адвокатов, в том числе турецких, подали заявления в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа.