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WAFA: лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над «израильскими преступниками»

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Лидер Палестины Махмуд Аббас призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».

Об этом пишет WAFA.

«Президент Аббас призвал прокурора Хана ускорить расследование и подать в суд против «израильских военных преступников», — говорится в статье.

Ранее Аббас на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном настоял на полном прекращении огня в Газе.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что около 3 тыс. адвокатов, в том числе турецких, подали заявления в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа.

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