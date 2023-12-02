Эрдоган: три тысячи адвокатов подали заявления в МУС против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что около 3 тыс. адвокатов, в том числе турецких, подали заявления в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа.

Об этом пишет ТАСС.

«Около трёх тысяч адвокатов подали необходимые заявления в МУС в Гааге. Наш депутат от Стамбула Джунейт Юксель в их числе», — заявил он.

По словам Эрдогана, в Турции ожидают, что «мясники Газы, авторы геноцида, в особенности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», понесут необходимое наказание.

Он также заявил, что не признаёт палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

Эрдоган добавил, что никогда не поменяет своей точки зрения на этот счёт.

Он назвал негативным возобновление военных действий в Газе.