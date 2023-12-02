RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган: три тысячи адвокатов подали заявления в МУС против Израиля

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что около 3 тыс. адвокатов, в том числе турецких, подали заявления в МУС в связи с действиями Израиля в секторе Газа.
Эрдоган: три тысячи адвокатов подали заявления в МУС против Израиля
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом пишет ТАСС.

«Около трёх тысяч адвокатов подали необходимые заявления в МУС в Гааге. Наш депутат от Стамбула Джунейт Юксель в их числе», — заявил он.

По словам Эрдогана, в Турции ожидают, что «мясники Газы, авторы геноцида, в особенности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», понесут необходимое наказание.

Он также заявил, что не признаёт палестинское движение ХАМАС террористической организацией.

Эрдоган добавил, что никогда не поменяет своей точки зрения на этот счёт.

Он назвал негативным возобновление военных действий в Газе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить