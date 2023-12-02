Эрдоган отказался когда-либо признавать ХАМАС террористической организацией
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По словам турецкого лидера, ХАМАС состоит не из террористов, а из людей, «которые продолжают борьбу на горстке земель», которые им удавалось удерживать с 1947 года.
«Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, кто бы что ни говорил», — цитирует президента Турции ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова принять на себя любую ответственность для урегулирования ситуации в Газе.