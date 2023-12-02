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Эрдоган отказался когда-либо признавать ХАМАС террористической организацией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признаёт палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Он также добавил, что никогда не поменяет своей точки зрения на этот счёт.
Эрдоган отказался когда-либо признавать ХАМАС террористической организацией
  • AP
  • © Peter Dejong

По словам турецкого лидера, ХАМАС состоит не из террористов, а из людей, «которые продолжают борьбу на горстке земель», которые им удавалось удерживать с 1947 года.

«Сейчас я придерживаюсь аналогичной позиции. Я никогда не смогу признать ХАМАС террористической организацией, кто бы что ни говорил», — цитирует президента Турции ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова принять на себя любую ответственность для урегулирования ситуации в Газе.

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