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Эрдоган: Турция готова принять ответственность для урегулирования в Газе

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Турция готова взять на себя любую ответственность для урегулирования кризиса в Газе, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция готова принять ответственность для урегулирования в Газе
  • AP
  • © Peter Dejong

«Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе процесса (урегулирования конфликта. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Он выразил уверенность, что виновные в преступлениях должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне заявлений Иерусалима о боевых действиях в секторе Газа до полного уничтожения движения ХАМАС призвал власти Израиля соблюдать законы ведения войны.

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