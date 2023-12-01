Эрдоган: Турция готова принять ответственность для урегулирования в Газе
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«Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе процесса (урегулирования конфликта. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Он выразил уверенность, что виновные в преступлениях должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне заявлений Иерусалима о боевых действиях в секторе Газа до полного уничтожения движения ХАМАС призвал власти Израиля соблюдать законы ведения войны.