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Лавров напомнил Израилю о необходимости соблюдать законы ведения войны в Газе

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Глава МИД России Сергей Лавров на фоне заявлений Иерусалима о боевых действиях в секторе Газа до полного уничтожения движения ХАМАС призвал власти Израиля соблюдать законы ведения войны.
Лавров напомнил Израилю о необходимости соблюдать законы ведения войны в Газе
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Лавров призвал израильские власти помнить, что законы ведения войны никто не отменял.

Также российский министр назвал сложной ситуацию в секторе Газа.

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