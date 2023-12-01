Лавров напомнил Израилю о необходимости соблюдать законы ведения войны в Газе
- AP
- © Russian Foreign Ministry Press Service
«Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
Лавров призвал израильские власти помнить, что законы ведения войны никто не отменял.
Также российский министр назвал сложной ситуацию в секторе Газа.