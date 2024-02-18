WSJ: ВПК США столкнулся с ростом заказов на фоне конфликта на Украине

Военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов в связи с конфликтом на Украине столкнулся с ростом числа заказов со стороны Пентагона и европейских союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой The Wall Street Journal.

По данным издания, за минувшие два года ВПК США пережил «резкий рост заказов на оружие и боеприпасы». В публикации отмечается, что это связано с попытками европейских союзников нарастить свой военный потенциал, а также отправками Пентагоном оружия на Украину.

Суммарно рост производства в американской оборонной промышленности с февраля 2022 года составил 17,5%. Аналитики сходятся во мнении, что темпы роста в секторе за прошедшие два года сравнимы сразу с двумя предыдущими десятилетиями.

Ранее помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что в стране планируют производить до 80 тыс. снарядов ежемесячно.