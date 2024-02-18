Bloomberg: Эстония предложила ЕС занять €100 млрд для стимулирования ВПК

Европейский союз мог бы выпустить еврооблигаций на сумму €100 млрд, чтобы стимулировать военно-промышленный комплекс объединения. С таким предложением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, глава эстонского правительства заявила, что сообщество находится в той ситуации, когда требуется больше инвестировать и искать совместные решения.

«Потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования», — отметила Каллас, добавив, что еврооблигации могут иметь гораздо большее влияние. Её слова приводит Bloomberg.

Ранее вопрос о привлечении частных инвестиций в оборонную промышленность подняли в Европейском парламенте.