RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Эстония предложила ЕС занять €100 млрд для стимулирования ВПК

Короткая ссылка
Европейский союз мог бы выпустить еврооблигаций на сумму €100 млрд, чтобы стимулировать военно-промышленный комплекс объединения. С таким предложением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Bloomberg: Эстония предложила ЕС занять €100 млрд для стимулирования ВПК
  • AFP

Выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, глава эстонского правительства заявила, что сообщество находится в той ситуации, когда требуется больше инвестировать и искать совместные решения.

«Потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования», — отметила Каллас, добавив, что еврооблигации могут иметь гораздо большее влияние. Её слова приводит Bloomberg.

Ранее вопрос о привлечении частных инвестиций в оборонную промышленность подняли в Европейском парламенте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить