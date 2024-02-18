Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Как сообщает РИА Новости, по его словам, таким образом можно продолжить диалог между странами после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как отметил Киселёв, двум государствам не хватает возможности слушать и слышать друг друга и интервью Путина, ориентированное на зрителей из США, можно считать достойным примером, которому разумно было бы следовать.

«Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселёв», — говорится в соответствующем письме в адрес американского президента.

Ранее президент России Владимир Путин связал ажиотаж вокруг его интервью американскому журналистку Такеру Карлсону с желанием людей во всем мире услышать альтернативную западной точку зрения.