RT в Telegram
Подпишись

Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин связал ажиотаж вокруг его интервью американскому журналистку Такеру Карлсону с желанием людей во всем мире услышать альтернативную западной точку зрения.
Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.

«Точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал российский лидер.

Ранее Путин высказал мнение, что западной аудитории, особенно американцам, будет непросто понять историческую часть его интервью журналисту из США Такеру Карлсону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить