Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который выложил у себя в Telegram фрагмент беседы.
«Точного ответа у меня нет, но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал российский лидер.
Ранее Путин высказал мнение, что западной аудитории, особенно американцам, будет непросто понять историческую часть его интервью журналисту из США Такеру Карлсону.