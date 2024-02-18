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Илон Маск согласился с тем, что в США лгут о ситуации на Украине

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Американский бизнесмен согласился с тем, что в США лгут о ситуации на Украине и истории начала конфликта.

«Точно», — написал он в комментариях под постом американского бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X об украинском кризисе.

По мнению Сакса, конфликт на Украине построен на вранье. Он отметил, что в США говорят, будто Украина выигрывает, хотя на самом деле ситуация обстоит иначе.

«Конфликт на Украине основан на лжи — лжи о том, как он начался, как идёт и чем закончится... Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать», — написал Сакс.

Кроме того, по мнению Маска, США нужно было остановить «мясорубку на Украине» ещё год назад.

Он заявил, что новое финансирование не помогает Киеву в противостоянии с Россией.

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