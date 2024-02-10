Маск: США нужно было остановить мясорубку на Украине ещё год назад
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«Пора прекратить мясорубку... Это следовало сделать ещё год назад», — написал Маск в комментариях к видео, на котором Байден проводит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и критикует конгрессменов за их позицию относительно законопроекта, предусматривающего помощь Украине.
Президент США воспользовался встречей с Шольцем, чтобы вновь надавить на американский конгресс: глава Белого дома считает, что бездействие республиканцев можно будет рассматривать почти как «преступную небрежность».
Илон Маск неоднократно критиковал военную поддержку Украины, недавно он назвал безумием дальнейшее финансирование Киева без подотчётности и без конечной цели.
По его мнению, в случае принятия предложенного им в 2022 году плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать многих смертей.