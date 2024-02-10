Маск: США нужно было остановить мясорубку на Украине ещё год назад

«Мясорубку на Украине» пора прекращать, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя слова президента США Джо Байдена, призывающего выделить новые деньги на поставки украинской армии оружия.

«Пора прекратить мясорубку... Это следовало сделать ещё год назад», — написал Маск в комментариях к видео, на котором Байден проводит встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и критикует конгрессменов за их позицию относительно законопроекта, предусматривающего помощь Украине.

Президент США воспользовался встречей с Шольцем, чтобы вновь надавить на американский конгресс: глава Белого дома считает, что бездействие республиканцев можно будет рассматривать почти как «преступную небрежность».

Илон Маск неоднократно критиковал военную поддержку Украины, недавно он назвал безумием дальнейшее финансирование Киева без подотчётности и без конечной цели.

По его мнению, в случае принятия предложенного им в 2022 году плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать многих смертей.